Últimos dias para o licenciamento de veículo com placa terminada em um

Motorista deve se atentar à data-limite do licenciamento para não ficar irregular; documento custa R$ 85,24

Proprietários de veículos com placa terminada em um têm até o dia 28 de abril, sexta-feira, para fazer o licenciamento do exercício 2017. Caso contrário, não pode rodar a partir desta data até regularizar a documentação.

Em 2017, o licenciamento de qualquer tipo de veículo custa R$ 85,24. Para receber o documento em casa, o cidadão paga R$ 11 a mais pela postagem dos Correios. Nesse caso, a entrega é feita em até sete dias úteis após a emissão. Por isso, não é aconselhável deixar para fazer na última hora.

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) alerta que o veículo poderá ser removido a um pátio se trafegar sem estar licenciado. Além disso, o dono recebe multa de R$ 293,47 e sete pontos na habilitação porque conduzir veículo sem licenciamento é infração gravíssima.

“O calendário obrigatório de licenciamento começou agora em abril e vai até dezembro, de acordo com o final de placa. Em maio será a vez de licenciar os veículos com placa terminada em dois. Mas o motorista não precisa esperar chegar o seu mês para regularizar a situação. O licenciamento pode ser feito de forma antecipada”, ressalta Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran.SP.

Como licenciar

Não é necessário ir às unidades do Detran.SP ou imprimir boleto para pagar o licenciamento. Basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) ao caixa bancário ou selecionar essa opção nos terminais eletrônicos das agências bancárias ou no internet banking.

O motorista pode acompanhar a entrega do CRLV pelos correios por meio do portal www.detran.sp.gov.br, em “Serviços Online”. A página fornece o código de rastreamento para checar o andamento no site dos Correios.

Quem preferir solicitar e retirar o documento pessoalmente, é só ir até um posto Poupatempo ou unidade do Detran.SP da cidade onde o veículo está registrado, com o comprovante de pagamento e a identidade.

O passo a passo pode ser consultado em www.detran.sp.gov.br na área de veículos ou diretamente no link https://goo.gl/xtbgUR. O portal do Detran.SP também traz uma série de respostas para dúvidas frequentes relacionadas ao licenciamento. A consulta pode ser feita nesse link: http://bit.ly/2mUDbht.

Foto: Divulgação