Família de Fernanda, 16, pede doações de leite e fraldas para criar as duas filhas da adolescente

Mãe de Fernanda Marília da Silva, 16, Maria de Fátima da Silva, 37, não consegue controlar o choro ao relembrar a noite em que sua filha foi assassinada na sua frente, no último domingo, 9. “Nós estávamos fazendo um culto lá em casa quando ele apareceu e levou as meninas para dar uma volta. Ao me entregar a mais nova, ele me empurrou e já sacou a arma em cima dela”, relatou.

O autor do crime descrito é Wellington dos Santos Ferreira, 21, ex-namorado e pai das duas filhas de Fernanda. Apesar da pouca idade, o assassino possui diversas passagens pela polícia por tráfico de drogas e chegou a ser preso em fevereiro em uma operação da Polícia Civil. Após fugir da cena do crime, Wellington entregou-se na tarde de segunda-feira, 10, por insistência de sua mãe, Mariluce Silva dos Santos, mas foi liberado em seguida por não haver flagrante.

A mãe da vítima agora enfrenta dificuldades para cuidar das duas netas – uma com um ano e cinco meses e outra com apenas três meses de vida ­– e pede doações de fraldas, leite, roupas e até dinheiro. “Algumas pessoas estão trazendo aqui na minha casa, mas quem não puder é só passar o endereço que a gente dá um jeito de buscar”, explicou.

Quem quiser doar pode ir até a residência da família, na rua Sebastião Barbosa, 32, Indaiá ou realizar um depósito no Banco Bradesco. Agência: 2215-2. Conta poupança: 0030285-6.

Em nome de Maria de Fátima da silva.

Marina Aguiar

Foto: Reprodução/Facebook

Leia mais: Jovem mata ex-companheira a tiros em Bertioga