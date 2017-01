Unidades do PAC II no Canta Galo em fase de conclusão

Foto: Divulgação

Guarujá

A prefeitura visitou as obras de construção das unidades do PAC II no bairro Canta Galo na quinta-feira, 12, para verificar o andamento dos serviços. Somente do programa Minha Casa Minha Vida, são 1.170 moradias no bairro. A obra abrigará famílias da comunidade do Canta Galo e uma parte da Vila Baiana e, somada ao conjunto habitacional do Parque da Montanha, serão entregues mais de 3 mil apartamentos.

Conforme verificado pelo prefeito Válter Sumam e o secretário de Habitação Marcelo Mariano, 400 unidades encontram-se em fase de conclusão. A parte de infraestrutura, como saneamento básico e água, continua em andamento para que as unidades possam ser entregues.

Marcelo Mariano destaca que os dois conjuntos são importantes obras habitacionais do município. Disse ele: “São dois desafios da Secretaria de Habitação que está concentrando esforços para dar continuidade e acelerar a conclusão da obra”.