Universitários e motorista mortos em acidente serão homenageados nesta quinta-feira

Família das vítimas colocarão uma placa e um padre realizará missa campal no local do acidente

No dia em que o acidente que vitimou 17 estudantes universitários e um motorista completa um ano, as famílias das vítimas farão uma homenagem no local do acidente. Nesta quarta-feira, 8, será realizada uma missa campal na altura do km 84 da rodovia Mogi-Bertioga e uma placa com o nome de cada vítima fatal será colocada no local.

Segundo o advogado das famílias, José Beraldo, as famílias se reunirão por volta de meio-dia no início da descida da serra de Bertioga, ao lado direito, onde existe um obelisco.

Caso

O ônibus que transportava universitários de faculdades de Mogi das Cruzes para São Sebastião atravessou a rodovia, bateu em um barranco e caiu em uma valeta no dia 8 de junho de 2016. Na ocasião, 17 estudantes e o motorista morreram.

Foto: Via Whatsapp