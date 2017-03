UPA da Vista Linda deve ser entregue até o final do ano

Novo prazo considera adequações a serem realizadas no prédio pela construtora responsável

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vista Linda ganhou um novo prazo para a sua inauguração. De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jurandyr Teixeira das Neves, a unidade deve funcionar até o fim do ano.

O prédio, que passará a abrigar todos os procedimentos de urgência e emergência, atualmente atendidos no Centro, possui “inadequações na sua construção”, apontou o secretário. Por isso a construtora foi chamada a realizar adequações e, desta forma, possibilitar o funcionamento da unidade, localizada na rua Eduardo Correia da Costa Júnior.

Conforme informações do Ministério da Saúde, foram repassados R$ 1,4 milhão de recursos federais, divididos em três parcelas, sendo que o funcionamento deveria acontecer em até 90 dias após a última destinação, ocorrida em 2016. Diz a nota: “Em 2016, a gestão municipal foi notificada pelo atraso. Em resposta, solicitou prorrogação do prazo para a unidade entrar em funcionamento”. Ainda, adiantou que, quando iniciar o atendimento à população, poderá receber o recurso de custeio habilitado no valor de R$ 100 mil/mês, mas ressaltou que “é compromisso da gestão municipal colocar a unidade em funcionamento, assim como a construção da UPA, seguindo as normativas vigentes”. O equipamento contou com contrapartida de R$ 716.715,15 por parte da prefeitura.

Para seu funcionamento, a UPA também demandará uma adequação no quadro de funcionários, provavelmente, com aumento no número de funcionários, conforme revelou Judandyr.

Novela

A UPA Vista Linda está para ser entregue desde 2015, mas várias datas de inauguração foram anunciadas, e não cumpridas. Entre um dos motivos para o atraso inicial estava a falta de ligação da energia elétrica por parte da Elektro, ainda em julho de 2015. Na época, a concessionária informou que havia irregularidades no projeto, por isso aguardava correções no projeto por parte da prefeitura para a ligação em alta tensão.

Desde então, o equipamento é motivo de reclamação por parte dos moradores, por se tratar de um elefante branco no bairro. Quando anunciada, teoricamente a UPA aumentaria a capacidade de acolhimento em mais de 50%, proporcionada pela infraestrutura do local.

A UPA possui área de 1,2 mil m², 60% maior do que no equipamento disponível atualmente e, segundo a proposta, teria 13 leitos para observação. A unidade da Vista Linda é considerada de Porte I (para cidades entre 50 e 100 mil habitantes) e era projetada para uma capacidade de até 150 atendimentos, e médicos durante 24 horas, além de dispor de, pelo menos, dois médicos durante todo o período de funcionamento.

Bertioga

MayumiKitamura

Foto: Marcos Pertinhes/PMB