Usiminas abre inscrições para programa Aprendizes

As inscrições seguem até 2 de junho e as vagas são destinadas a jovens de 18 e 24 anos

As inscrições para o programa Aprendizes, da empresa Usiminas, começaram nesta segunda-feira, 22, e seguem até 2 de junho. Ao todo, serão 20 vagas destinadas a jovens entre 18 e 24 anos, com ou sem deficiência.

O programa é realizado em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), e tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento de mão de obra capacitada para atuar na indústria, facilitando a inserção no mercado de trabalho. O curso oferecido será de Operação de Movimentação e Armazenagem de Carga, com aulas ministradas no SENAI Santos.

Para se candidatar é preciso ter finalizado o Ensino Médio, 18 anos completos até a data de início do curso e, no máximo, 24 anos até a conclusão. Os interessados devem comparecer à secretaria do SENAI, na avenida Senador Feijó, 421, bairro Vila Mathias, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, portando RG, CPF e comprovante de conclusão do Ensino Médio.

As aulas acontecerão de julho a dezembro de 2017, e os aprendizes receberão ajuda de custo, transporte, seguro de vida, plano de saúde e alimentação. Mais informações pelo telefone (13) 3269-8100.

