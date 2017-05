Usuários da praça de esportes radicais pedem lombada

Ele foi procurado por usuários da praça de esportes radicais, que pedem melhorias no trânsito

A falta de lombadas e de placas de limite de velocidade na avenida Tomé de Souza foi motivo de indicação pelo vereador Carlos Ticianelli (PSDB). Ele foi procurado por usuários da praça de esportes radicais, que pedem melhorias no trânsito. A proposta é aumentar a segurança no local, que possui grande movimentação durante a semana inteira. Carlos ressalta que, da maneira que a via se encontra atualmente, o risco é muito grande, já que possui apenas três lombadas em toda a sua extensão e nenhuma placa de limite de velocidade.

Foto: JCN