Usuários de intermunicipais devem adquirir novo cartão até dia 31

Foto: Divulgação

Região

Os usuários de linhas intermunicipais da Baixada Santista devem adquirir o novo cartão BR Card ainda nesta semana. A partir de 1º de janeiro de 2017 este será o único cartão aceito no sistema. Quem possui o antigo Cartão Transporte da Viação Piracicabana ainda poderá utilizá-lo nas linhas municipais de Santos e Praia Grande.

No caso de quem recebe vale-transporte é necessário procurar o departamento de RH da empresa, para a aquisição do novo cartão. As empresas que ainda não cadastraram e adquiriram o BR Card para seus colaboradores devem entrar em contato com o Setor VT Eletrônico da BR Mobilidade com urgência no telefone (13) 3465-1185 ou no site portalvt.brmobilidadebs.com.br.

Já para cartões com crédito comum, é necessário comparecer a uma das lojas da BR Mobilidade Baixada Santista para solicitar o novo BR Card. Os endereços das lojas em que podem ser adquiridos podem ser conferidos no site www.brmobilidadebs.com.br

Outras informações e dúvidas podem ser esclarecidas na Central de Atendimento ao Cliente no telefone 0800 771 77 78 ou no site do consórcio.