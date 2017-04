Vacinação contra gripe começa na segunda-feira

Vacinação seguirá até o dia 26 de maio. No dia 13, será o Dia de Mobilização Nacional

Na próxima segunda-feira, 17, inicia-se a campanha de vacinação contra o influenza (vírus da gripe) em todo o estado de São Paulo. A campanha seguirá até o dia 26 de maio, nas unidades de saúde. Em Bertioga, a previsão é imunizar quase 15 mil pessoas este ano.

Conforme cronograma do Ministério da Saúde, as etapas de vacinação para o grupo prioritário serão as seguintes: a partir de 17 de abril, para trabalhadores de saúde dos serviços públicos e privados, e pessoas com 60 anos ou mais; a partir de 24 de abril, para gestantes, puérperas, crianças (seis meses a menores de cinco anos) e indígenas; a partir do dia 2 de maio, para pacientes com comorbidades (estas devem ligar na UBS mais próxima, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16 horas, para agendar a aplicação; e a partir de 8 de maio, para professores e todos os outros grupos anteriores.

No dia 13, será o Dia de Mobilização Nacional, ocasião em que a vacinação é aberta para todo o público alvo. Em Bertioga, a ação será das 8h às 16 horas, em todas as UBS.

A vacina trivalente protege contra os vírus H1N1, H3N3 e influenza B. A diretora de Vigilância à Saúde de Bertioga, Michelle Luís Santos, destaca a importância da vacinação. “A gripe influenza é sazonal. Em um ano, podemos ter mais casos da doença e, em outro, menos. Como não é possível prever esta sazonalidade, é importante que todo público alvo seja imunizado.”

Os documentos necessários são: caderneta de vacinação para crianças e RG para os adultos. No caso dos funcionários da saúde e professores, também é preciso comprovação de trabalho. Já para as pessoas com doenças crônicas, é necessário o receituário médico (deverá ter nome, doença com CID, data, assinatura e carimbo do médico). Em 2016, foram imunizadas, em Bertioga, 15.667 pessoas.

O Ministério da Saúde informa que a vacina contra o influenza é contraindicada a pessoas com história de reação anafilática prévia em doses anteriores; com alergia aos componentes da vacina ou com alergia comprovada grave relacionada a ovo de galinha e seus derivados.

Mesmo com a vacina, os cuidados contra a proliferação do vírus H1N1 devem ser mantidos. Como, por exemplo, lavar sempre as mãos com água e sabão ou com álcool; evitar levar as mãos aos olhos, ao nariz e à boca; cobrir a boca quando for tossir ou espirrar e sempre ter em mãos um frasco de álcool gel para higienização.

Os principais sintomas da gripe A são febre alta, tosse, dor muscular, dor de cabeça, dor de garganta, coriza e irritação nos olhos e ouvidos. Para o tratamento, é necessário muito repouso, beber líquido, evitar álcool e cigarro.

Endereços das UBS em Bertioga:

UBS Central: rua Alberto Augusto de Andrade, s/nº, telefone: (13) 3317 1291;

UBS Jd. Vicente de Carvalho: rua Epifânio Batista, 637, telefone: 3317 2001.

UBS Vista Linda: rua Alzemiro Balio, s/nº, telefone: 3311 9165;

UBS Indaiá: rua Francisco do Sul, s/nº, telefone: 33131971;

