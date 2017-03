Vagas abertas para modalidades esportivas no Guaibê

Ao todo são 190 vagas disponíveis para judô, ginástica funcional e alongamento

As matrículas para a prática de modalidades esportivas no Ginásio do Guaibê, em Guarujá, estão abertas. Os interessados devem comparecer ao local a partir de quinta-feira, 2, para participar das aulas de judô, alongamento e ginástica funcional. As atividades deverão iniciar em 6 de março.

As inscrições poderão ser feitas das 8 às 18 horas. Alunos menores de 16 anos precisam ser acompanhados do responsável legal. Para a matricula é necessário levar uma foto 3×4, cópia do RG ou certidão de nascimento, cópia do comprovante de residência e atestado médico para a prática de atividades esportivas.

O judô, que contará com aulas as segundas, quartas e sextas, das 9 às 10h30, atenderá até 40 alunos com idades entre 6 e 15 anos. Já a ginástica funcional receberá até 70 pessoas, sendo todas maiores de 18 anos, em aulas que ocorrerão às terças e quintas e serão divididas em turmas no período diurno (8 às 9 horas) e noturno (20 às 21 horas). Já as aulas de alongamento contemplarão até 80 alunos, também acima de 18 anos, aos quais serão divididos em turmas nas terças e quintas-feiras, das 7 às 8 horas e das 19 às 20 horas.

Guarujá

Foto: Reprodução/Internet