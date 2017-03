Vagas em modalidades esportivas

São mais de 300 ofertas e as inscrições continuam abertas

Vôlei adaptado para 3ª idade; beach tennis; vôlei; judô; jiu-jítsu; futsal; e tênis de mesa. Estas são as modalidades esportivas oferecidas pela prefeitura de Bertioga, ainda conta com vagas abertas. As inscrições podem ser feitas no Ginásio Municipal Alberto Alves (rua Henrique Montez, s/n), de segunda-feira a sexta-feira, das 9h às 12 horas ou das 13h às 17 horas. É preciso levar documento de identificação (RG, certidão de nascimento, comprovante de residência, duas fotos 3×4 e atestado médico).

Foto: Renata de Brito