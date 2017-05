Valéria Bento aborda falta de segurança na cidade

Ela abriu mão da apresentação de seus trabalhos e falou como policial sobre a situação na cidade

A falta de segurança em Bertioga foi abordada pela vereadora Valéria Bento (PMDB) na última sessão. Ela abriu mão da apresentação de seus trabalhos e falou como policial sobre a situação na cidade.

A vereadora citou os roubos a casa do vereador Pacífico Junior (PROS) e a mulher do vereador Luis Henrique Capellini (PSD) em frente à residência, ocorridos em um curto período de tempo entre um e outro. Valéria também fez questão de lembrar a reunião de uma comitiva do município com o secretário estadual da Segurança, Mágino Alves Barbosa Filho, em que ela não saiu otimista ante as respostas aos pedidos de aprimoramento. Disse a vereadora: “Quero deixar o meu repúdio ao governo do estado! Fomos lá e as coisas não estão acontecendo. Nem todos têm condições de ter segurança pessoal”.

Ela acredita que a cidade foi abandonada pelo governo do estado e uma das maneiras de buscar soluções seria com a realização de audiências públicas. Ainda, ela propõe que a Casa volte a conversar com o promotor da cidade e encontre um caminho para coibir a criminalidade. O vereador Carlos Ticianelli (PSDB) concordou com a ideia da peemedebista e pontuou que a questão da segurança, ou a falta dela, está generalizada. Ressaltou: “É triste isso. Concordo com a senhora e temos que fazer essas audiências”.

