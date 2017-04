Valéria indica criação de refeitório para funcionários da Monte Azul

Vereadora citou condições precárias de alimentação dos funcionários

A vereadora Valéria Bento (PMDB) quer providências quanto à situação de trabalhadores de serviços urbanos da terceirizada Monte Azul. Disse ela: “Diariamente, no horário sagrado do almoço, percebemos grupos de trabalhadores espalhados pelos passeios públicos, sentados nas sarjetas ou recostados em muros e árvores com suas marmitas nas mãos”. Ela critica a falta de conforto e higiene dispensada a esses funcionários e indica que seja apurada a responsabilidade e determinada a melhoria das condições dos trabalhadores.

