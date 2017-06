Valéria quer audiência pública sobre segurança

Proposta é ouvir a população e, assim, detectar as necessidades e sugestões para a adoção de medidas efetivas

O aumento da insegurança motivou a vereadora Valéria Bento (PMDB) a apresentar uma indicação para a realização de uma audiência pública denominada 1º Fórum de Segurança Pública de Bertioga. A proposta é ouvir a população sobre as necessidades do setor e, assim, aumentar a eficiência e colocar em prática ações que nunca saíram do papel, como as câmeras de monitoramento pela cidade. “Está na hora de chamarmos a sociedade também porque é fácil ficar ali no Zap, no Face”, disse. A data sugerida para o encontro é o dia 30 de junho.

Transposição

A transposição de águas dos rios que deságuam em Bertioga para o Sistema Alto Tietê foi abordada pela vereadora Valéria, que indicou também que a prefeitura adote providências políticas em defesa do ecossistema local, exigindo estudos adequados, abrangentes e alternativos para as obras de transposição. Disse ela: “A gente sabe a falta de água que tem em cada temporada e as torneiras secam. A gente teve aquele episódio do Itaguaré onde vários caranguejos ficaram perdidos no mar porque mexeram no ecossistema quando começaram a tirar a água. […] O rio é nosso, a cidade é nossa, e pelo menos a gente tem que se manifestar”.

