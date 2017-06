Vazamento de gás é controlado em Santos

Problemas no manômetro da empresa Cutrale, no Macuco, ocasionaram o vazamento

Um vazamento de amônia preocupou moradores do bairro Macuco, em Santos, nesta manhã. O acidente aconteceu às 6 horas da manhã na empresa Sucocítrico Cutrale devido a uma falha no manômetro, um instrumento que mede a pressão do gás, e foi controlado às 6h45 pelo Corpo de Bombeiros.

Uma nova vistoria foi realizada por volta das 7h30 com a volta do cheiro do produto, mas não houve registro de novo vazamento. As causas do acidente estão sendo apuradas.

Segundo a prefeitura de Santos, a situação está controlada na área do vazamento e o odor já não é tão forte. Quatro pessoas foram atendidas, receberam inalação e apresentaram melhora. As vias locais foram liberadas às 9h30.

Foto: Reprodução/Internet