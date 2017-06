Ventos fortes destelhamentos e tombamento de árvores em Cubatão

Defesa Civil manteve plantão de atendimento após desastres causados por ventos de 50 km/h

Rajadas de vento que atingiram 49,4 quilômetros por hora causaram danos por todo o município de Cubatão nesta quinta-feira, 8. Entre os imprevistos houve tombamento de árvores e galhos e o destelhamento parcial de diversas várias unidades escolares. A Coordenadoria Municipal da Defesa Civil (Comdec) manteve um plantão especial de atendimento a essas ocorrências durante o dia, e os principais problemas foram encaminhados à Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Públicos (Sesep) ou à concessionária de eletricidade CPFL.

Entre os principais problemas, foram registrados tombamentos de árvores na avenida das Nações Unidas com a rua 13 de Maio e na avenida Martins Fontes, no bairro Vila Nova. No Vale Verde, ocorreu o destelhamento generalizado da UME Mário de Oliveira Moreira, incluindo a destruição de telhas.

Na UME Bernardo José Maria de Lorena, na Vila Nova, houve queda de materiais da cobertura: parte de uma platibanda se desprendeu, com risco de queda sobre transeuntes. Ela foi provisoriamente retirada e depositada no solo em local seguro. E na UME Ulysses Guimarães, na Vila Natal, ocorreu destelhamento no pátio, que fica isolado para consertos neste final de semana, e também a queda de um pedaço de concreto. As aulas voltam ao normal nesta sexta-feira.

A Secretaria Municipal de Educação distribuiu nota informando que já foram realizados os reparos na UME Bernardo José Maria de Lorena, UME João Ramalho (ambas na Vila Nova), UME Estado do Mato Grosso (Vila São José).

Houve necessidade de cessar as aulas, excepcionalmente na quinta-feira, 8, das UMEs Mario de Oliveira (Vale Verde) e Dr. Ulysses Silveira Guimarães (Vila Natal). Nestas duas unidades, as equipes da Secretaria de Manutenção Urbana e Serviços Públicos (Sesep) iniciaram os serviços e tem a previsão de concluir os reparos até sábado, 10.

Foto: Reprodução/Internet