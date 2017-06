Vereador Pacífico Jr fala sobre “ausência de vontade”

O vereador Pacífico Jr.(PROS) indicou que a prefeitura capacite as empresas locais para a disputa das licitações municipais. O edil cobrou a “ausência de vontade” histórica do Poder Executivo, em capacitar e incentivar os prestadores de serviço e empresas locais para as disputas de licitações e processos de compra municipais. Pacífico lembrou que muitos milhões de reais em prestação de serviços e produtos são fornecidos por empresas de fora da cidade.

O vereador também divulgou, em primeira mão, a ampliação da agência dos Correios em Bertioga. A agência vai mudar do número 455 para o 367, da avenida Anchieta, em espaço bastante ampliado. O vereador comemorou a conquista e apontou outras demandas que estão em tratativas, como o novo CEP e a ampliação dos serviços.

Foto: JCN