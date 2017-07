Vereadora Audrey Kleys busca recursos para a região

Progressista visitou o Senado e a Câmara Federal durante a semana em busca de recursos para as áreas de educação, saúde e cultura

A vereadora santista Audrey Kleys (PP) foi à Brasília durante a semana pleitear recursos para Santos e região. Em audiência com o deputado federal de seu partido, Ricardo Izar, ela obteve um retorno sobre a saúde, por meio de uma emenda de projeto de lei do parlamentar, de crédito suplementar para equipamentos do setor. Ele afirmou: “Eu acho que a chance de conseguirmos aprovar isso é grande, vamos conversar com o relator”.

O deputado Ricardo Izar elogiou a atitude da vereadora santista, que também visitou outros deputados e senadores em Brasília. Ele disse à progressista: “Eu queria até parabenizar a nossa vereadora, que é de Santos, pelo Partido Progressista, e presidente do PP mulher, que o papel do vereador é esse mesmo. Além de legislar, de ficar lá em Santos, na Câmara Municipal, tem que fazer isso que você está fazendo, tem que vir para Brasília, ir para a cidade de São Paulo, tem que buscar recursos. Não é só legislar, a gente tem que trazer benfeitorias para a cidade”.

Audrey anunciou em sua página na rede social que os parlamentares se comprometeram a analisar os pleitos e verificar a possibilidade de atendimento a partir de programas já existentes nos ministérios correspondentes a cada tema.

Foto: Reprodução/Facebook