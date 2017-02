Vereadores apelam por gratuidade no transporte universitário

De autoria do vereador Ernaninho, documento defende manutenção do benefício na cidade

A Câmara de São Sebastião aprovou, na sessão de terça-feira, 21, uma Moção de Apelo pela manutenção da gratuidade no transporte universitário sebastianense. A moção foi proposta pelo vereador Ernane Primazzi, o Ernaninho (PSC). No documento, Ernaninho chama atenção para “as perdas irreparáveis” que o corte do benefício traria aos estudantes. Segundo ele, a medida iria ocasionar “desistência dos alunos que não possuem condições financeiras para arcar com o transporte”.

Também foi aprovado, em regime de urgência, o projeto que inclui o Mega São Sebastião no calendário oficial de eventos. Trata-se de um encontro nacional de motocicletas que, de acordo com o projeto, deve ocorrer anualmente, sempre no mês de março. O projeto foi apresentado pelo vereador Gleivison Gaspar (PMDB) com o apoio dos demais vereadores.

Na sessão, ainda foram aprovados 17 requerimentos que abordavam assuntos diversos como: falta de dados no portal da transparência; falta de medicamentos; reabertura da UPA; obra paralisada em escola de Cambury; e apresentação dos extratos bancários da prefeitura.

