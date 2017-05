Vereadores aprovam projeto de lei sobre bancas de jornal

Os vereadores aprovaram em segunda discussão o projeto de lei 017/2017 que altera o art. 1º da lei 303/98, sobre as bancas de jornal no município. Pelo projeto aprovado, os proprietários de bancas de jornal estão autorizados a comercializar também: artigos eletrônicos de pequeno porte; cartucho de impressoras; cadeados; capas de chuva; miudezas em geral; artigos de papelaria; cartões de recarga e chips de celulares; doces industrializados e biscoitos salgados de até 200 gramas e sorvetes em embalagens individuais; suco, refrigerante, água e outros líquidos alimentares e ou nutricionais em embalagem fechada de até 600 ml que não contenham álcool. O projeto de lei, de autoria dos vereadores Pacífico Junior (PROS), Valéria Bento (PMDB) e Matheus Rodrigues (DEM), segue para a sanção do prefeito Caio Matheus.

Foto: Rosângela Ribeiro