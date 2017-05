Vereadores discutem incentivo a empresas e geração de emprego

Teimoso solicitou mais incentivos ao comércio da cidade

Incentivo aos estabelecimentos comerciais foi tema de discussão na última sessão da Câmara, realizada terça-feira, 9. O debate teve origem em requerimento do vereador Edvaldo Pereira Campos, o Teimoso (PSB), que pede ao prefeito Felipe Augusto medidas para salvar as empresas da cidade. Disse ele: “Nosso comércio está fechando as portas. O que mais me impressionou foi o restaurante Frango Assado, nas Cigarras, que fez um investimento enorme, empregava cerca de 50 pessoas e depois fechou”.

Para o vereador ErnaninhoPrimazi (PSC), a entidade que representa o segmento deveria ser mais atuante. “Em Caraguá, a associação comercial é de primeiro mundo. Aqui não tem o incentivo que os comércios precisam”, comentou.

O vereador Maurício Silva (PMDB) sugeriu que o prefeito faça pequenas obras nos bairros para gerar empregos e os comércios venderem mais. “Deixa as grandes obras para o final da gestão. Agora, o prefeito precisa soltar obras pequenas para gerar emprego”.O presidente da casa, Reinaldinho Moreira (PSDB), destacou a necessidade de expansão do porto. “Uma das grandes oportunidades de emprego na cidade está no porto e precisamos defender isso”.

Requerimentos cobram explicações

Os vereadores também discutiram 13 requerimentos sobre diversos assuntos. Entre eles, o que questiona a punição com “falta injustificada” a servidores que aderiram à paralisação, no último dia 28.Também foram abordados os gastos da reforma do gabinete do prefeito, que não consta no portal da transparência. “Como um prefeito, que diz que o município está endividado, gasta R$52 mil em mobília?”, questiona o autor do requerimento Gleivison Gaspar (PMDB).

Outro requerimento questiona a descaracterização dos veículos oficiais do município, que estariam circulando sem qualquer identificação, e também pergunta sobre aquisição de nova frota.Ainda foram aprovados requerimentos que solicitam casas populares, atendimento da Colônia de Pescadores e implantação do programa Ganha Tempo Municipal, com serviços como: Centro de Informação ao Turista – CIT; Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT; Banco do Povo;Procon; Sebrae; entre outros.

São Sebastião

Da redação

Foto: CMSS