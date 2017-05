Vereadores paralisam obra contratada no valor de R$ 1,9 milhão

Cinco vereadores ilhéus solicitaram a suspensão das obras na margem da SP-31, no bairro Taubaté, em Ilhabela

Após demanda por explicações – e com a construção suspensa – os secretários de Obras KatzumiHoyer, o Tchumi, sua equipe técnica e o secretário de Planejamento e Governo Osvaldo Julião reuniram-se,na terça-feira 9, com vereadores para sanar questões sobre a contratação e execução da obra.

O principal ponto levantado pelos edis diz respeito à escolha da contratação emergencial, já que, segundo consta no processo, existe relato de má condição da via desde 2009. Conforme explicou o secretário Tchumi, a situação de desgaste do trecho da avenida acarretou no desmoronamento do muro, e por segurança, a melhor opção seria o processo mais rápido.Diante da necessidade da intervenção na via, os vereadores querem garantir que a obra atenda às necessidades do bairro em relação a calçadas, pontos de ônibus, entre outras demandas.

Paralela à obra, os vereadores também levaram ao conhecimento da prefeitura a dificuldade de os moradores do bairro acessarem a costeira e ter um rancho adequado para abrigar as canoas. Segundo relato do vereador Valdir Veríssimo (PPS), o proprietário do terreno de acesso está pressionando a comunidade e chegou a remover a estrutura de um rancho no local. “Há uma luta antiga da comunidade por este espaço. Precisamos aproveitar este momento e garantir que esses moradores sejam atendidos em suas reivindicações”, destacou.

Documentações ficaram de ser encaminhadas aos vereadores abordando os questionamentos até o final da semana.Participaram do encontro, a presidente da Câmara, vereadora Nanci Zanato (PPS); os vereadores Anísio Oliveira (DEM); Luiz Paladino de Araújo, o Luizinho da Ilha (PSB); Marquinhos Guti (DEM);CleisonAtaulo Gomes, o CleisonGuarubela (DEM); Gabriel Rocha (SD); Maria Salete Magalhães, a Salete Salvanimais (PSB); Thiago Santos, o Dr. Thiago (SD); e Valdir Veríssimo (PPS).

