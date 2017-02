Vereadores pedem revogação de decreto que aumentou tarifa de ônibus

Durante a primeira sessão legislativa de Guarujá, na terça-feira, 7, um grupo de 14 vereadores assinou documento, endereçado ao prefeito Válter Suman, onde solicitaram a revogação imediata do Decreto 12015/16, assinado em dezembro, pela ex-prefeita Maria Antonieta, que autorizou aumento da tarifa do transporte público municipal, de R$ 3,20 para R$ 3,70.

A iniciativa partiu do presidente da Câmara Municipal, vereador Edilson Dias, que prometeu medidas mais severas por parte do legislativo, caso o atual chefe do Executivo não tome providências até a próxima sessão, dia 14. Edilson afirmou: “Caso não seja feita a revogação, os vereadores abrirão uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar o aumento”.

A vereadora e líder do governo no Legislativo, Andressa Salles, ressaltou que o prefeito Valter Suman já solicitou a revisão de planilhas de custos, assim como solicitou estudos para melhorar o serviço, entre outras ações correlatas. E que medidas serão anunciadas, assim que finalizadas essas consultas, dentro de toda legalidade e transparência requeridas.

Assinaram o documento endereçado ao prefeito, além do presidente Edilson Dias (PT, autor da indicação), os vereadores: José Nilton Doidão (PPS), Zé Teles (PPS), Naldo Perequê (PPS), Nequinho (PMN), Pastor Sgto. Marcos (PSB), Andressa Salles (PSB), Vargas (PSB), Joel Agostinho (PMDB), Luciano Tody (PMDB), Juninho Eroso (PP), Fernando Peitola (PSDB), Raphael Vitiello (PSDB) e Sérgio Santa Cruz (PRB).

Foto Divulgação/CMG