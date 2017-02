Vereadores pedem revogação sobre aumento da tarifa

Câmara de Guarujá apresentou indicação para que o atual prefeito, Válter Suman, revogue o decreto

Na primeira sessão ordinária da Câmara de Guarujá, os vereadores aprovaram uma indicação, em regime de urgência, para que o atual prefeito, Válter Suman, revogue o decreto de sua antecessora, Maria Antonieta de Brito, que autorizou o aumento das tarifas dos ônibus que operam nas linhas municipais.

A indicação, de autoria do presidente da Casa, Edilson Dias (PT), foi subscrita por 14 vereadores. A Câmara estipulou o prazo de uma semana para que seja publicado um decreto de revogação da lei e, se não atendida, poderá resultar na abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). Os trabalhos seriam voltados a investigar o processo envolvendo o aumento da tarifa- que passou de R$ 3,20 para R$ 3,70-, concedido no final do ano passado à Translitoral, responsável pelo transporte.

Guarujá

Foto:Divulgação/CMG