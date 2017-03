Tartaruga foi operada no último dia 25, na Tailândia

Uma tartaruga de 25 anos foi operada por veterinários de Bangkok, na Tailândia, na última segunda-feira, 25. A operação resultou na retirada de 915 moedas do estômago do animal. Bank, como é conhecida a tartaruga, vive em um tanque na cidade de Sri Racha, região leste do país e comia moedas jogadas por moradores e turistas.

A prática de jogar moedas em fontes para se ter sorte é uma superstição popular que quase custou a vida do animal. De acordo com Roongroje Thanawongnuwech, veterinário da Universidade de Chulalongkorn, a espécie de Bank está listada nas ameaçadas de extinção da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla original).

O consumo de moedas criou uma pesada bolsa de metal em seu estômago, pesando cerca de 5 quilos e causou uma lesão na coluna vertebral, que infeccionou. Cinco cirurgiões participaram do procedimento, que durou quatro horas. Ela foi anestesiada e submetida a uma incisão de 10 centímetros, da qual foram retirados os objetos, muitos deles corroídos ou parcialmente dissolvidos.

Enquanto estiver em recuperação, a tartaruga passará por uma dieta líquida durante duas semanas. Na unidade veterinária, a tartaruga foi submetida a um escaneamento 3D, no qual foram identificadas as moedas, além de dois anzóis, que também foram removidos.

Foto: Reprodução/Bangkok Post