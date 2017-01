Vídeo mostra execução de segurança em mercado de Santos

Imagens: Viver em Santos

Paulo Marcos Nascimento, 43 anos, trabalhava como segurança do mercado Aichiken quando foi assassinado por um grupo na tarde da última quarta-feira, 25. A imagens das câmeras de segurança gravaram o momento em que quatro criminosos entram no local e disparam, pelo menos, dez tiros no vigilante.

O crime aconteceu no bairro Jardim Piratininga, na Zona Noroeste de Santos e, segundo testemunhas, a quadrilha fugiu de barco pelo rio Cubatão após os disparos, sem levar nada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) chegou a ser acionado, mas quando a ambulância chegou ao local, o segurança já estava morto.

Confira as imagens da câmera de segurança: