Vila dos Criadores recebe equipe do Leia Santos

Crianças do núcleo localizado no bairro Alemoa, em Santos, ganharam gibis na tarde de sábado, 15

Os moradores da Vila dos Criadores, na Alemoa, receberam a visita da equipe do Leia Santos – Um incentivo à leitura, da Secult (Secretaria de Cultura de Santos), na tarde de sábado, 15. Além das ações Adote um livro e Adote um Gibi, foi realizada sessão de cinema com a exibição da animação franco-belga Kiriku e a Feiticeira.

De acordo com o representante da seção de projetos literários da Secult, Rodrigo Lucheta, cada criança que participou da tarde cultural levou para a casa dois gibis e os adultos também conseguiram pegar livros diversos. “Nossa intenção é difundir a leitura cada vez mais”, disse Lucheta.

O evento foi realizado na Cinemateca Comunitária do local com o apoio da Associação de Moradores. “É um momento de interação entre a nossa comunidade”, explicou o secretário da associação, Thiago Lisboa. Ele também contou que são realizadas sessões de cinema para as crianças frequentemente.

Foto: Isabela Carrari