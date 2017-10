No próximo fim de semana, Virada Sustentável em São Sebastião e Ilhabela

Atividades como rodas de conversas, vivências, shows e feiras de troca começarão na sexta-feira e irão até domingo nas duas cidades

Com extensa programação, no próximo fim de semana, será realizada a primeira edição da Virada Sustentável no litoral norte, simultaneamente em Ilhabela e São Sebastião. A abertura oficial será na sexta-feira, 6 de outubro, no Instituto Verdescola, na Vila Sahy, em São Sebastião.

No sábado e no domingo, rodas de conversa com especialistas serão promovidas no Circo Burlesco, em Ilhabela, e na Rua da Praia, em São Sebastião, paralelamente a muitas outras atividades, como feiras de troca, plantio de mudas, vivências ecológicas, performances e shows musicais.

A Virada Sustentável é um movimento promovido por diversos organismos e entidades da sociedade civil. Desde 2011, realiza o maior festival sobre o tema no Brasil, que já passou por São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Manaus, Porto Alegre, Sinop (MT) e Valinhos (SP).

As ações do movimento são baseadas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Esses objetivos, definidos na Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, em setembro de 2015, incluem ações mundiais nas áreas de erradicação da pobreza, segurança alimentar, agricultura, saúde, educação, igualdade de gênero e crescimento econômico inclusivo, entre outros.

A edição do evento no litoral norte é fruto de parceria do movimento com as prefeituras de São Sebastião e Ilhabela, com voluntários e com empresas de vários setores, e tem apoio do Instituto de Conservação Costeira (ICC), co-gestor da Área de Proteção Ambiental –APA Baleia Sahy.

Programação

6 de outubro, sexta-feira

São Sebastião, Instituto Verdescola

09h30 às 10h30: abertura e coffee break

10h30 às 11h30: caminhada ecológica até a APA Baleia Sahy

13h30 às 14h10: apresentação de Contos Caiçaras, com Neide Palumbo

13h30 às 16h: exposição de fotos e artefatos de caça, com equipe do Parque Estadual da Serra do Mar

14h30 às 15h30: sessão de cinema com rodas de conversas e debates sobre Consumo Sustentável

13h30 às 16h: oficinas ambientais Transformando os Materiais e gincanas ambientais Aprender Brincando

15h30 às 16h30: concurso de desenho Minha Cidade Sustentável

7 de outubro, sábado

Ilhabela, no Circo Burlesco, Rodas de Conversa

11h às 13h: Água e Vida Marinha

14h às 16h: Mobilidade

17h às 19h: Resíduos

8 de outubro, domingo

São Sebastião,na Rua da Praia, Rodas de Conversa

11h às 13h: Vida e Sociedade no Século 21

14h às 16h- Economia Colaborativa

17h às 19h: Cenários Futuros

Confira a programação completa da Virada Sustentável na página do evento no Facebook: facebook.com/viradasustentavelsaosebastiaoilhabela.

Foto: Leandro Saadi / Divulgação