Vítima de capotamento na Rio-Santos desaparece

Foram realizadas buscas em hospitais da região, mas nenhuma vítima de acidente de trânsito foi encontrada

Um veículo foi abandonado no Km 204 da rodovia Rio-Santos, próximo ao bairro Guaratuba, após um acidente, na noite de quarta-feira, 31. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada para verificar, e, ao chegar, encontrou um carro às margens da rodovia com sinais de capotamento, porém nenhuma pessoa foi localizada. A PR ainda realizou diligências nos hospitais de Boiçucanga e Bertioga, mas não havia qualquer vítima de acidente de trânsito.

O automóvel, modelo Blazer, foi recolhido ao pátio da PR e não apresenta queixa de roubo ou furto. A Polícia Civil segue investigando o caso para identificar o proprietário e o condutor no momento do acidente. O responsável deve responder pelo artigo 305 do Código de Trânsito Brasileiro, que prevê pena de multa ou detenção de seis meses a um ano por fugir do local do acidente.