Vítima fatal de acidente de trânsito tem identidade desconhecida

Foto: JCN

Bertioga

Um homem com identidade ainda desconhecida morreu em um acidente na rodovia Rio-Santos na noite de terça-feira, 31, nas próximo à Riviera de São Lourenço. Ao desviar de uma colisão envolvendo duas bicicletas, a vítima, que também conduzia uma bicicleta, invadiu a pista e bateu contra um veículo. O motorista deixou o local sem prestar socorro e, nem ao menos, parar no local. O acidente ocorreu por volta das 21 horas.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, as vítimas já haviam sido socorridas pelo Samu. As vítimas da colisão entre bicicletas deram entrada com escoriações leves e, a vítima desconhecida, permaneceu em estado grave até vir a óbito, por volta da 1h25 da madrugada.

Segundo boletim de ocorrência, o desconhecido apresentava vários traumas, e teve hemorragia interna e parada cardiorrespiratória. Segundo o registro, a vítima tem cútis parda, capelo crespo e castanhos escuros e cerca de 1,70 de altura.