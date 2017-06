Vivo promete 10 novas antenas para melhoria da internet no LN

Instalação dos equipamentos terá início em outubro

Durante reunião realizada em São Sebastião, na última quarta-feira, 28, envolvendo os quatro municípios do litoral norte (Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba) e funcionários da operadora Vivo, a empresa que opera o sistema de telefonia na região comprometeu-se em realizar a expansão da rede móvel em todo o litoral e a ativação da tecnologia 4G até outubro de 2017, o que significará melhor qualidade e velocidade nos serviços.

Segundo o presidente do Conselho de Turismo de Caraguatatuba Rodrigo Tavano, a Vivo comprometeu-se em, a partir de outubro, instalar 10 antenas de internet e telefonia móvel na região, das quais três em Caraguatatuba, três, em São Sebastião, três, em Ubatuba, e uma, em Ilhabela, todas com tecnologia 4G, para melhorar a qualidade da telefonia móvel e internet móvel, além da melhoria no sinal do speedy, por meio de trocas de equipamentos para ampliar a capacidade do serviço.

Ainda de acordo com Tavano, o prazo para início da instalação de fibra, que, inicialmente, havia sido estipulado para 2020, foi adiantado para o 2º semestre de 2018.

Segundo Aurélio Rufo, técnico em turismo que representou Ilhabela no encontro, o município reforçou, na reunião, a necessidade de resolver os problemas do serviço na região, já expostos à operadora em uma primeira reunião, realizada no dia 19 de maio desse ano, como o alto preço do serviço e a entrega de pacotes de internet com velocidade menor do que a contratada.

No encontro, a Vivo destacou a importância de registrar as reclamações pelos canais oficiais da empresa, pois esta é a única forma de poderem avaliar os problemas e buscar melhorias. “Após as reclamações expostas no último encontro, a operadora levantou os dados do call center e constatou que havia poucos registros de reclamações na região. Vale a pena oficializar as reclamações”, explicou Rufo.

Especificamente para a cidade de Ilhabela, a empresa informou que realiza estudos de viabilidade para a passagem de cabos submarinos, porém, não há prazo imediato para execução. Já com relação à entrega de velocidade menor do que a contratada, a Vivo explicou que está identificando os pontos críticos, de acordo com as localidades de onde foram registrados os maiores números de reclamações, para realizar, até o final de outubro, melhorias e manutenção na rede já instalada.

Também em meados de outubro desse ano, será agendada uma nova reunião para que a Vivo possa dar a devolutiva sobre as principais reclamações apresentadas e sobre as melhorias em andamento.

Caso o consumidor enfrente qualquer problema, é necessário que ele procure o Procon de sua cidade para registrar sua queixa. Para o coordenador do Procon Aliex Moreira, já é possível visualizar uma mudança no comportamento da empresa, por causa de uma redução no número de reclamações.

