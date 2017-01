VLT inaugura trecho entre Santos e São Vicente

Foto: Alexandre Carvalho

O primeiro trecho do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) da Baixada Santista, que faz a ligação entre os municípios de Santos e São Vicente, foi entregue pelo governador Geraldo Alckmin à população da Baixada Santista. Ao todo, o VLT terá 15 estações. Nesta terça-feira, 31, foram inauguradas as estações Ana Costa, Washington Luis e Conselheiro Nébias (que entrará em operação em fevereiro). Outras dez já estavam funcionando desde o início do ano.

O trajeto inaugurado tem 11,5 quilômetros, entre as estações Barreiros (São Vicente) e Porto (Santos). Administrado pela EMTU/SP (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), o VLT faz parte do SIM (Sistema Integrado Metropolitano da Baixada Santista), com integração para 37 linhas de ônibus intermunicipais.

Com o trecho, o VLT – que já transporta em média 6 mil pessoas por dia -, pode ampliar esse número para 25 mil pessoas/dia. Durante a inauguração, Alckmin destacou: “São mais estações do VLT. Com mais essas, nós completamos 15, desde de Barreiros, São Vicente, ao Porto de Santos, passando por aqui onde estamos, na (estação) Ana Costa, depois Washington Luis e Conselheiro Nébias. Também estamos entregando mais 15 trens, dos mais modernos, com ar-condicionado, elétricos, não-poluentes, capacidade para 400 passageiros e com qualidade”.

Transporte não-poluente

O VLT é um transporte não-poluente e para complementar essa característica há uma ciclovia que acompanha as estações. Os ciclistas que utilizam o trajeto podem deixar suas bikes em um bicicletário localizado na estação inicial de Barreiros. Além disso, paraciclos (estruturas de metal para estacionar as bicicletas) também foram instaladas nas demais estações.

Operação

O horário de funcionamento do VLT vai ser ampliado a partir desta quarta-feira, 1º de fevereiro, passando a operar das 7h às 19h em 14 das 15 estações (com exceção de Conselheiro Nébias). A partir de abril, o horário de circulação será ainda mais amplo: das 5h30 às 23h30.

Foram instaladas nas estações 10 máquinas de autoatendimento para compra dos cartões unitários e para recarregar o Cartão BR Mobilidade, utilizado no VLT e nas linhas intermunicipais. Ao todo, serão utilizados 22 trens no trajeto, dos quais 18 já foram entregues, 15 deles estão em operação e três estão em fase de testes. Os trens vão circular em intervalos de 10 minutos.