VLT passa a funcionar em horário ampliado

Usuários agora podem utilizar o VLT entre 5h30 e 20 horas

O Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) funciona desde domingo, 5, em horário ampliado: das 5h30 às 20 horas, em todo o trecho de 11,5 quilômetros entre Santos e São Vicente. Com a mudança, os trens rodarão duas horas e meia a mais – até então, o horário era das 7 às 19 horas.

De acordo com a Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos (EMTU), a ampliação possibilitará que mais usuários utilizem o modal. A expectativa é que no segundo semestre deste ano, quando estão previstas as interligações com 37 linhas de ônibus municipais, o serviço seja usufruído por 30 mil usuários.

Foto Luciana Sotelo