Usuários do Whatsapp de diversos países relataram problemas pelo site Down Detector

O aplicativo de comunicação instantânea Whatsapp ficou fora do ar para usuários na tarde desta quarta-feira, 3. Pessoas de diversos países usaram o Twitter e o site Down Detector para reclamar da instabilidade.

Entre os países que passam por problemas com o aplicativo estão Brasil, Itália, Turquia e Alemanha. Aparentemente, a rede do aplicativo ainda está fora do ar.

Foto: Reprodução/Internet