Windsurf Experience III oferece aulas gratuitas em Ilhabela

Aulas de Windsurf, patrocinadas pela Owens Illinois, seguem até 11 de julho na Praia do Engenho D’Água

Os amantes de esportes aquáticos terão a oportunidade de fazer aulas gratuitas de Windsurf em Ilhabela. O OI: Glass is Life Windsurf Experience, patrocinado pela Owens Illinois (O-I), líder na fabricação de embalagens de vidro no mundo, acontece na Praia do Engenho D’Água, até 11 de julho.

A iniciativa faz parte da plataforma Para Todos, promovida pela Almasurf, que já ocorreu em maio deste. As atividades são gratuitas e incluem aulas práticas de windsurf, técnicas de velejo e uso correto de equipamentos. Qualquer pessoa pode participar, bastando apresentar um documento com foto para inscrição no dia e local das aulas. Quem tiver menos de 18 anos deve comparecer acompanhado dos pais ou responsável.

Cada uma das seis aulas diárias tem duração de uma hora e acontecem entre 9 e 16 horas. Todo o equipamento é fornecido pela organização do evento. Na primeira etapa deste ano, encerrada em maio, o OI: Glass is Life Windsurf Experience III contou com mais de 400 inscritos ao longo de quase um mês. Nesta edição, todo aluno que completar três aulas recebe um certificado de participação.

Foto: Divulgação