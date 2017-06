Workshop gratuito de escrita criativa tem inscrições abertas

Atividade em parceria entre o Secult e a Casa das Rosas será ministrada pelo escritor Reynaldo Damazio

A criatividade na construção do texto literário será tema de workshop gratuito ministrado neste mês pelo escritor Reynaldo Damazio. A oficina, programada para o dia 24, tem inscrições abertas para o preenchimento de 20 vagas.

A atividade terá como base a leitura e discussão de autores renomados, de prosa e poesia. Também será abordado o papel da leitura na formação de escritores e educadores, com exercícios breves de criação e interpretação de textos, além de uma bibliografia básica indicada aos participantes. O workshop tem como público alvo escritores, professores, mediadores de leitura, estudantes de letras e jornalismo, além de interessados em geral em literatura, acima de 16 anos.

Reynaldo Damazio é poeta, ensaísta e crítico literário brasileiro graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP). Atuou como revisor da Editora Brasiliense e redator da Folha de S.Paulo. Em 2001, publicou seu primeiro livro de poesia, Nu entre nuvens.

A oficina acontecerá das 15 às 17 horas, na Biblioteca Municipal Professor João Rangel Simões (avenidaNove de Abril, 1.977, Centro). Interessados nas 20 vagas disponíveis devem se inscrever pelo site: https://tinyurl.com/cubataoescritacriativa.

A iniciativa é realizada em parceria da Casa das Rosas, gerida pelo Governo de São Paulo por meio da Secretaria da Cultura com o Poiesis – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, com apoio da Prefeitura via Secult. O workshop integrará a programação em homenagem ao autor cubatense Afonso Schmidt.

Foto: Divulgação