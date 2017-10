Acidente entre carros deixa uma vítima fatal na rodovia Mogi-Bertioga

A colisão que resultou na morte, de uma idosa de 61 anos, aconteceu na tarde de domingo, 22, no km 84 da rodovia

Mais um grave acidente envolvendo dois carros, na rodovia Mogi-Bertioga, ocasionou na morte de um dos envolvidos, na tarde de domingo, 22. Cicera Maria da Silva, uma idosa de 61 anos, faleceu no hospital. De acordo com o boletim de ocorrência, a colisão aconteceu por volta das 15h30 quando um dos veículos, modelo Chevrolet Celta, trafegava sentido Bertioga/Mogi das Cruzes, derrapou na curva por conta da pista molhada e veio a invadir a pista contrária.

Neste momento, um automóvel modelo Ford/Fiesta, que seguia Mogi das Cruzes/Bertioga, acabou colidindo lateralmente com o Celta. Ainda segundo o B.O, no banco traseiro do lado direito do Celta estava a idosa Cicera, que foi socorrida até o Hospital de Bertioga, mas resistiu aos ferimentos. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Bertioga.

Foto: Divulgação