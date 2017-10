Evento solidário acontece no dia 8 de outubro, no Lions Club Bertioga, a partir das 12 horas

A campanha Juntos pela Lolô promove, no próximo dia 8 de outubro, mais um evento gastronômico. Desta vez, o prato principal será arroz carreteiro, acompanhado de churrasco, pagode e samba. Os convites já estão à venda, ao custo de R$ 30,00, e podem ser adquiridos na rádio Praia FM (avenida 19 de Maio, 695 – Jardim Albatroz), na Construir (rua José Sanches Ferrari, 1030, Jardim Vicente de Carvalho ), e no dia do evento, no Lions Club (avenida 19 de Maio, 338 – Jardim Albatroz), a partir das 12 horas.

Desde agosto do ano passado, os pais da pequena Lorena Victoria Camilo Miranda, de 2 anos e meio, buscam apoio para que a filha consiga um transplante de células-tronco na Tailândia, na esperança de que ela possa andar. Para viabilizar a cirurgia são necessários R$ 150 mil.

A mãe de Lorena, Maria Carolina Camilo conta que a menina nasceu com mielomeningocele, uma malformação congênita da coluna e medula espinhal que comprometeu o movimento das pernas e o funcionamento do intestino. “A patologia afetou mais a parte motora da Lorena”, explica a mãe. A menina já passou por seis cirurgias e faz fisioterapia.

A intermediação para a cirurgia é realizada por uma empresa brasileira, que presta suporte e encaminhamento para atendimento médico no exterior. Após cadastro e análise, Lolô foi aceita para o tratamento com células-tronco no hospital Better Being. Os R$ 150 mil de meta da campanha serão usados para a cirurgia, fisioterapia, viagem e hospedagem durante 25 dias.

O intuito era arrecadar o valor até julho deste ano, mas o montante total não foi conquistado. Por sorte, a família conseguiu prorrogar o prazo por mais um ano e as esperanças foram renovadas. Desde o início da campanha, em agosto de 2016, já foram realizadas mais de 20 ações, entre bingos, bazares, almoços e jantares beneficentes, shows solidários, pedágios e venda de camisetas. O último evento foi a Costelada da Lolô, no dia 17 de setembro, na praia da Enseada. Os valores arrecadados e atualização do montante da campanha estão sendo contabilizados e serão divulgados após o almoço do dia 8.

Para participar da campanha por meio de doações basta realizar depósito na Caixa Econômica Federal. Agência: 2728. Operação: 013. Conta: 22251-3. CPF: 499.259.778-51. Em nome de Lorena Victoria Camilo Miranda.

Da redação

Foto: JCN