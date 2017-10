Após denúncia, Polícia Militar prende traficante na rodovia Rio-Santos

Com ele, foram encontrados dois tijolos de maconha e mais 359 cigarros da mesma droga

A Polícia Militar prendeu o traficante Elson de Souza Filho, de 39 anos, no início da noite de segunda-feira, 23, após denúncia anônima. De acordo com o boletim de ocorrência, a abordagem aconteceu no km 224 da rodovia Rio-Santos, próximo ao bairro São Lourenço, quando foram localizados 1,65kg de maconha, repartidos em dois tijolos e mais 359 trouxinhas.

Durante o patrulhamento de rotina, os policiais avistaram o carro com as características descritas na denúncia – não informadas no BO -, solicitaram a parada, e, em revista, encontraram em um dos bolsos da calça do suspeito uma sacola plástica com 30 cigarros de maconha. Indagado, ele admitiu que a mercadoria destinava-se à revenda e que, no veículo, havia mais porções. Atrás do banco traseiro do carro, havia mais 329 cigarros de maconha, além de dois tabletes da mesma droga.

Elson já possui passagem pelo mesmo crime, em 2009, na cidade de São Vicente. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia de Bertioga, e o traficante permanece à disposição da Justiça.

Foto: Polícia Civil