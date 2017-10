Bertioga realiza campeonato de tênis de praia

Os jogos da competição serão disputados no sábado e no domingo, a partir das 10 horas, mas as quadras na Praia da Enseada estarão montadas e abertas para quem quiser jogar a partir das 14h de sexta-feira

Neste fim de semana será realizado o primeiro Open Beach Tênis de Bertioga, no trecho da Praia da Enseada em frente à Tenda de Eventos. Os jogos do torneio realizado pela Liga de Beach Tênis do Estado de São Paulo, em parceria com a Diretoria de Esportes de Bertioga, serão disputados por 161 duplas inscritas em 14 categorias, a partir das 10 horas do sábado e do domingo. Participarão competidores vindos da Baixada Santista e de São Paulo. Bertioga será representada por dez duplas.

Na tarde de sexta-feira, a partir das 14 horas, as dez quadras que serão utilizadas para a competição, incluindo uma para crianças e outra para idosos, estarão montadas e abertas a qualquer pessoa que queira experimentar jogar, com a presença de orientadores e com raquetes e bolinhas disponíveis.

Laercio Pastore, coordenador de eventos da Liga de Beach Tênis do Estado de São Paulo, conta que “essa modalidade de tênis nasceu em Ravena, na Itália, em 1997, chegou ao Brasil em 2008, no Rio de Janeiro, foi levada para Santos e se tornou um sucesso. Muita gente do tênis migrou para o beach tênis e nas praias se vê muita gente praticando diariamente”.

Danilo Lerne, diretor de esportes de Bertioga, ressalta a importância de consolidar a prática de mais uma modalidade esportiva na cidade com essa competição, estimulando quem já faz aulas na Escolinha de Beach Tênis que funciona em frente à pista de skate, na Praia da Enseada, e abrindo a possibilidade de atrair novos interessados.

Os jogos Open Beach Tênis de Bertioga serão disputados nas categorias masculino e feminino profissional, A (avançado), B (intermediário) e C (iniciantes); mista profissional, A, B e C, masculino sub 14, e masculino e feminino 40+, para quem tem mais de 40 anos.

Estela Craveiro

Foto: JCN