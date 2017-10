Bertioga recebe XII Torneio de Pesca de Robalos em novembro

Organizada pela Magic Fishing School, competição será realizada no dia 18, na Marina Acqua Azul

A 12ª edição do Torneio de Pesca de Robalos acontece no dia 18 de novembro em Bertioga. Com largada e chegada na Marina Acqua Azul, a competição organizada pela Magic Fishing School será realizado das 8 às 16 horas. Os peixes alvos são o robalo fleva e o robalo peva e os pescadores podem participar nas modalidades duplas ou trios em barcos com iscas naturais e iscas artificiais ou pesca de caiaque.

As inscrições estão abertas e são limitadas a 80 barcos e 80 caiaques, equivalente a no máximo 300 pescadores; e devem ser feitas pelo e-mail: jairo.shigueo@gmail.com ou pelo telefone: (11) 99129-9375. O valor é de R$ 450,00 (barcos com até três pescadores) e R$ 150,00 (caiaques individuais). Os cinco primeiros colocados de cada modalidade ganham troféus.

O organizador Jairo Naca explicou que, durante a competição, a área limite para circulação e pesca será entre a barra de Bertioga (Farol), barra de Santos e barra de São Vicente. “Os pescadores só poderão navegar em águas interiores, como as barras e não deverão ir para as águas abertas”, disse Naca.

A prova contará com dois locais de pesagem e homologação para facilitar a mobilidade dos atletas: a base da Marina Acqua Azul e a Base Aérea de Santos (píer). Ambos contarão com três biólogos do Instituto de Pesca de Santos e a Base Aérea de Santos terá um juiz para contabilizar os resultados.

Cada pescador inscrito recebe um kit contendo uma camiseta do evento, iscas artificiais de fabricantes diversos, bonés, linhas, adesivos e brindes dos patrocinadores. Além disso, todos concorrem a prêmios, como barcos, caiaques, varas, iscas, vestuário, entre outros. A entrega dos troféus e sorteios de prêmios acontece a partir das 17 horas na Marina Acqua Azul.

O XII Torneio de Pesca de Robalos é realizado por Nelson Nakamura e Jairo Naca e tem apoio Marina Acqua Azul, Base Aérea de Santos e Instituto de Pesca de Santos. Mais informações na página do Facebook.

Foto: Renata de Brito/PMB