Câmara de Ilhabela terá audiência pública sobre orçamento

Vereador Anísio Oliveira (DEM) lançou questionário de consulta à população sobre prioridades do município para o próximo ano

Na próxima quinta-feira, 19, a Câmara de Ilhabela realizará uma audiência pública, às 18h, a pedido da Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Anísio Oliveira (DEM), para ouvir da população sobre as prioridades a ser contempladas, e que poderão ser inseridas na Lei Orçamentária Anual – LOA (2018) por meio de emendas.

O vereador Anísio Oliveira disponibilizou nas redes sociais um questionário para saber da população em qual área deve ser investido o dinheiro do município e quais as prioridades a ser inseridas no Plano Plurianual (PPA) 2018-2021 e na Lei Orçamentária Anual – LOA (2018).

Ele ressalta, que a medida visa incentivar a participação popular: “O objetivo é que, através dos questionários, possamos centralizar os trabalhos nos setores com maior demanda e necessidade, conforme a vontade popular. Durante a campanha, falei muito sobre orçamento participativo e mandato democrático; chegou a hora de botar em prática, trazendo mais transparência à gestão pública”.

O formulário estará disponível pela internet até o dia 18, e pode ser acessado pelo link: http://bit.ly/2fYRTST

