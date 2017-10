Casa Aberta ocupa o Senac Bertioga em 28 de outubro

Oficinas de currículo e de redação para o Enem, orientação vocacional e outras atividades gratuitas serão oferecidas das 9 às 16 horas

Buscando maior interação com a comunidade, no próximo dia 28, um sábado, o Senac Bertioga promoverá o evento Casa Aberta, com atividades nas áreas de empregabilidade, inclusão social, ecoeficiência e empreendedorismo. Tudo grátis. Uma grande atração deve ser a Oficina de Currículos, que será realizada das 9 às 12 horas. Os participantes terão orientação sobre como preparar currículos adequados às exigências atuais do mercado de trabalho e, melhor ainda, sairão de lá com seus currículos prontos. Outras grandes atrações devem ser a oficina de dicas de redação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a oficina de coaching vocacional, em que profissionais ajudam os participantes a identificar seus talentos e aptidões. Ambas terão duas sessões.

Informações adicionais para as atividades da Casa Aberta e opção para inscrição estão disponíveis na página de Bertioga no site do Senac, no endereço www.sp.senac.br. Basta escolher a unidade de Bertioga. Caso a opção para inscrição não surja ao se clicar no nome da atividade na página do evento, significa que, teoricamente, as vagas disponíveis, que variam entre 25 e 30 para cada atividade, já foram preenchidas. Mas Cássia Coimbra, a nova gerente do Senac de Santos e de Bertioga, frisa que esta inscrição não é necessária, e sugere que as pessoas interessadas se dirijam à entidade, localizada dentro do Sesc, no Rio da Praia, tanto porque, na prática, muita gente se inscreve, mas não comparece, e acabam sobrando vagas, quanto porque o objetivo é que as pessoas se aproximem do Senac.

“O intuito é abrir a unidade para que as pessoas conheçam o que a gente faz”, Cássia explica. A unidade de Bertioga oferece cursos de habilitação técnica, de um ano e meio, e cursos de qualificação, com duração de três ou dois meses. Em todos, é grande a oferta de bolsas de estudo, quase sempre de 100%, para interessados de famílias em que a renda per capita, por pessoa, seja de até dois salários mínimos.

Uma boa dica é sempre acompanhar o site do Senac, pois as inscrições para bolsas são abertas precisamente a dois meses do início de cada curso. Membros de famílias que tenham apenas trabalho informal também podem se candidatar, assinando uma autodeclaração de rendimentos, e, eventualmente, apresentando algum comprovante solicitado pela entidade, como declaração de imposto de renda ou contas de luz ou água.

Casa Aberta –28.10.2017 – Programação

09h às 12h: Oficina de Currículo

09h às 16h: Mostra de Profissões do Futuro

10h às 16h: Xadrez na Biblioteca

10h às 13h: Conversando em Libras

10h às 11h: Dicas de Redação para o ENEM

11h às 14h: Horta Vertical

09h às 12h: Piquenique sobre Educação no Futuro

11h às 12h30: Coaching Vocacional

12h às 14h: Vivência em Trilhas com a Equipe da Defesa Civil de Bertioga

12h às 16h: Oficina de Edição de Fotos

12h às 13h: Dicas de Redação para o ENEM

13h às 15h: Coaching Vocacional

13h30 às 14h30: Faça seu Dinheiro Trabalhar por Você

14h às 15h30: Chá Empreendedor no País das Maravilhas

15h às 16h: Faça seu Dinheiro Trabalhar por Você

Foto: JCN