Chuva de meteoros pode ser vista neste fim de semana

Meteoros Oriônidas passarão pelo Brasil a partir desta sexta-feira, 20, com pico na madrugada de domingo, 22

A chuva de meteoros Oriônidas poderá ser vista no Brasil entre a noite de sexta-feira, 20, até terça-feira, 24. O pico deve ocorrer na madrugada de domingo, 22, com maior quantidade de meteoros 45 minutos antes de amanhecer. O fenômeno acontece anualmente quando a Terra passa por detritos deixados pelo cometa Halley.

O fenômeno poderá ser visto de todo o Brasil. As regiões Norte e Nordeste do país devem ter cerca de 20 a 35 meteoros por hora no pico da chuva. Já nas regiões Centro-Oeste e Sudeste deverão ser de 16 a 27. Na região Sul o número será o menor, com máximo de 12 a 23 meteoros por hora.

Especialistas afirmam que não será necessário olhar para um ponto específico, apesar de apontarem que o fenômeno é visto com mais facilidade na Constelação Órion (por isso, o nome Oriônidas). O local ideal para apreciar a chuva de meteoros é deitado na praia, de preferência, com baixíssima luminosidade.

Quem tiver paciência e olhar para o céu por pelo menos uma hora poderá assistir a um número razoável de meteoros. O fenômeno acontece anualmente quando a Terra passa por detritos deixados pelo cometa Halley, visível a partir da Terra a cada 75 anos com a última “apresentação” em 1986.

