Ciclo de debates Nós e a Cidade começa nesta quinta-feira

Primeiro debate discute turismo comunitário e metodologias participativas no Sesc-Bertioga

A 7ª edição do ciclo de debates Nós e a Cidade, promovido pelo Sesc-Bertioga começa nesta quinta-feira, 5, com a apresentação da doutora em geografia Thaise Costa Guzzatti sobre Turismo Comunitário e Metodologias Participativas às 19h30, com mediação de Maria Helena dos Santos.

O Nós e a Cidade traz três temáticas entre outubro e novembro. A próxima discussão acontece no dia 19 de outubro, com o tema Identidade Cultural e Desenvolvimento Local. A palestrante Ilana Goldstein apresenta a diversidade cultural como meio de turismo, sob mediação de Thiago Allis.

Já no dia 9 de novembro, Viviane Frost apresentará o Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar, destacando o projeto de urbanização da cota 200, em Cubatão. A medicação é de Maria Helena dos Santos.

O ciclo de debates tem como intuito promover a reflexão sobre qual a cidade que queremos na perspectiva da sustentabilidade socioambiental e a incorporação do Turismo em sua agenda. Os debates ocorrem às quintas-feiras, sempre às 19h30. A entrada é franca.

