Creche Municipal é entregue na Topolândia

Entrega do imóvel, realizada na quarta-feira, 11, comemorou antecipadamente o Dia das Crianças

A entrega da sede reformada da Creche Maria Fernanda Moraes Mendes, no bairro Topolândia, ocorreu na quarta-feira, 11, como parte das comemorações ao Dia das Crianças, dia 12. A creche foi inaugurada no dia 29 de dezembro do ano passado, mas problemas na infraestrutura e no acabamento foram encontrados na ocasião.

Diante disso, a administração iniciou o processo de adequação do local com a pintura externa, adesivagem nas salas, piso emborrachado e arborismo na área do jardim. Além disso, a unidade – que contava somente com mesas e cadeiras sem adequação para a faixa etária de atendimento – recebeu mobiliário completo apropriado, e um parque infantil para contemplar todas as crianças.

A Secretaria de Educação (Seduc) estima que o novo espaço tenha a capacidade de atender 180 crianças. Ainda de acordo com a Seduc, com a nova creche, a demanda por vagas na região da Topolândia, que abrange também os bairros Itatinga e Olaria, ficará zerada, já que esta mesma unidade possibilita ampliar a capacidade de atendimento para 200 crianças.

Foto: Divulgação/PMSS