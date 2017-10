Cubatão realiza simulado de vazamento de gás no Jardim Costa e Silva

Procedimento retirou moradores, comerciantes e estudantes para local considerado seguro

A Unipar Carbocloro promoveu uma simulação de vazamento de gás na manhã de quarta-feira, 18, no bairro Jardim Costa e Silva, em Cubatão. A ação, em prol do 4º treinamento de segurança da empresa, ocorreu em conjunto com a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Exército, Comissão Municipal de Defesa Civil (Comdec) e Plano de Auxílio Mútuo (PAM), Companhia Municipal de Trânsito (CMT) e Conselho Comunitário Consultivo (CCC).

A simulação começou na própria fábrica, com a evacuação da unidade por conta de uma simulação de vazamento de gás. Lá mesmo, a representação de um atendimento por intoxicação foi realizado. Na sequência, foi a vez da retirada de pessoas do bairro ao lado da fábrica, o Jardim Costa e Silva. Escolas, comércios e moradias foram evacuados e os moradores foram levados até a UME Padre José de Anchieta, onde foram cadastrados e receberam mais informações sobre treinamento.

Ao final, todos os participantes receberam uma mochila com brindes e folhetos com mais orientações sobre como proceder em situações como essa. O objetivo do exercício é preparar as comunidades vizinhas às unidades industriais a se deslocarem para um ponto seguro onde devem receber atendimentos e orientação, em caso de acidentes reais.

Foto: Divulgação/CMT