Denúncia anônima leva PM até carro que transportava drogas

Os entorpecentes seriam entregues a um traficante no bairro Chácaras, que foi localizado e preso

A Polícia Militar apreendeu cerca de 3kg de entorpecentes, escondidos em um compartimento do banco traseiro de um carro, que trafegava pela rodovia Rio-Santos, próximo ao bairro São Lourenço, em Bertioga. A captura aconteceu por causa da denúncia de que um veículo Renault/Logan preto viria de Praia Grande a Bertioga, com grandes quantidades de drogas. O motorista foi preso, e os policiais ainda prenderam o traficante receptor.

A abordagem ocorreu no KM 217, por volta das 2 horas de domingo, 15, quando policiais estavam à procura do carro com essas características. Ao avistar o automóvel, os policiais solicitaram a parada e revistaram o carro, mas nada foi achado. Entretanto, eles encontraram um dispositivo que abre um compartimento sob o banco traseiro, onde localizaram 347 porções de maconha, num total de 2.095kg; 200 papelotes de cocaína; 100 tubos de cocaína; 600 pedras de crack; e três cadernos com a contabilidade do tráfico. O motorista identificado como Carlos Eduardo Espindola, de 24 anos, confessou que entregaria a mercadoria a um homem chamado ‘Gime’. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Durante a apreensão, o celular de Carlos tocou e um dos policiais atendeu, passando-se por ele. A ligação era de ‘Gime’ e a PM combinou um encontro na rua 11-A, no bairro Chácaras. No local estava Jhonata Barbosa da Silva, de 26, preso também em flagrante. Ele já responde processo pelo mesmo crime. O caso foi registrado na delegacia de Bertioga

Fotos: Divulgação/ Polícia Militar