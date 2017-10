Em Bertioga, Dia do Idoso levou 459 pessoas ao Ceme

Neste sábado, consultas médicas, exames e testes atraíram o triplo de cidadãos que eram esperados

Foi um sucesso a programação especial de saúde para pessoas com mais de 60 anos oferecida pela prefeitura de Bertioga no Centro de Especialidades Médicas (Ceme), neste sábado, 7, para celebrar o Dia do Idoso, comemorado em 1 de outubro. Depois de passar por consulta com um clínico geral, os idosos foram encaminhados para médicos das 17 especialidades oferecidas na cidade e, lá mesmo, foram atendidos por oftalmologistas, fonoaudiólogos e fisioterapeutas. Também realizaram exames como eletrocardiograma, detecção de triquíase e testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, com resultado na hora.

Além disso, houve aferição de pressão arterial, avaliação dos pés de diabéticos e distribuição de livros sobre cuidados com os pés e folhetos informativos sobre hanseníase e tuberculose. Também foram oferecidas sessões de auriculoterapia, uma modalidade de acupuntura feita nas orelhas, foram reforçadas as orientações no combate ao mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e outras doenças, e houve uma aula de ginástica laboral.

Entre 9 e 16 horas, foram atendidas 459 pessoas. A expectativa era receber 150 cidadãos. O prefeito Caio Matheus visitou o Ceme, onde esteve conversando com os idosos por cerca de uma hora. “A gente tem a meta de diminuir a fila de espera por atendimentos e exames médicos. Recebemos uma fila de espera considerável. Estou bastante feliz com o resultado”, disse ele.

O secretário municipal de Saúde, Jurandyr Teixeira das Neves, frisou a importância dos cuidados preventivos com a saúde das pessoas com mais de 60 anos: “Nós, os idosos, temos que nos cuidar no sentido de manter nossa saúde, ir ao clínico geral pelo menos uma vez ao ano, e fazer exames de rotina para controlar colesterol, glicemia e pressão. O objetivo é evitar a evolução para problemas maiores, como uma hipertensão que pode vir a provocar um acidente vascular cerebral”.

Testes sem agendamento

Entre os testes rápidos feitos pela Vigilância à Saúde, está o exame de detecção da pouco conhecida triquíase, uma infecção ocular provocada por cílios invertidos, que nascem virados para dentro dos olhos. Michelle Luis ……., diretora de Vigilância à Saúde de Bertioga, explica que esse exame e os testes de HIV, sífilis e hepatites podem ser feitos, sem agendamento, no Centro de Testagem e Acolhimento (CTA), que fica na rua Jorge Ferreira, 60, Centro, das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira.

Prevenções de câncer

Tanto o prefeito quanto o secretário de Saúde aproveitaram a ocasião para frisar que na programação em curso do Outubro Rosa, objetivo é zerar qualquer espera por mamografias, que serão oferecidas até novembro nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) para mulheres com mais de 40 anos que tenham realizado o exame há mais de um ano, seja na rede pública ou através de convênios médicos. Há disponibilidade para 600 mamografias, que vêm sendo realizadas à média de 30 por dia.

No mês que vem, será a vez do Novembro Azul, programa para identificação de câncer de próstata, o segundo que mais causa mortes de homens depois do câncer de pele. Depois da consulta médica, faz-se um exame de sangue para identificar eventuais alterações da próstata e então o chamado exame de toque retal. O maior desafio do setor de saúde é conseguir a adesão dos pacientes do sexo masculino.

“Primeiro temos que convencer os danados dos homens que têm medo de urologista a comparecer às UBS. O exame de sangue verifica se há algum processo inflamatório ou hipertrofia. E o exame de toque retal é essencial, porque o urologista consegue avaliar o tamanho da próstata e se ela não está uniforme. Não é nada complicado ou dolorido, e nem ultraja a masculinidade de ninguém. Eu mesmo sou um exemplo. Tive câncer de próstata, mas descobri logo no início, fui operado e me curei. O importante é estar bem e com saúde”, conclui o médico Jurandyr Teixeira das Neves.

Estela Craveiro

foto: Diego Bachiega/PMB