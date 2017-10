Dois mil atletas largarão para a Ultramaratona Bertioga-Maresias neste sábado

O percurso de 75 quilômetros tem trechos de praia com areia fofa e areia dura, asfalto, terra batida, trilhas, riachos e serra

O próximo será um sábado especial para os amantes do atletismo, com a realização da segunda etapa de 2017 da tradicional Ultramaratona de Revezamento Bertioga – Maresias. Entre 5 e 7 horas, dois mil atletas largarão da Praia da Enseada, ao lado do Forte São João, para um percurso de 75 quilômetros, com trechos de praia com areia fofa e areia dura, asfalto, terra batida, trilhas, riachos e serra. Organizada pela Cia de Eventos, a prova tem apoio das prefeituras de Bertioga e São Sebastião.

Os atletas dividem-se nas categorias the survivor solo (individual, masculino e feminino), trio (masculino, feminino e misto), aberta, com seis atletas (masculino, feminino e misto), e força livre, com oito atletas (masculino, feminino e misto). Os cinco primeiros colocados em cada categoria receberão troféus e todos que concluírem o desafiador percurso receberão medalhas.

No percurso, há sete postos de trocas de atletas, ao fim de trechos com extensão entre 6,2 e 14,2 quilômetros, no Indaiá, em São Lourenço, na portaria do condomínio Guaratuba II, na portaria da quadra A do condomínio Guaratuba, no Cantão da Praia da Jureia, em Juquehy e em Camburi, o último posto de revezamento antes da chegada em Maresias.

O movimento em Bertioga começará já na sexta-feira, com a entrega dos kits com camiseta, número, chip e ecobag aos competidores, a partir das 15 horas, na tenda de eventos.

Foto: Marcos Pertinhes